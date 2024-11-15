AB Komisyonu, Türkiye'nin 2024 enflasyon beklentisini yükseltti: Büyüme tahmini düştü!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:14

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı için Türkiye'ye yönelik ekonomik beklentilerini açıkladı. AB, Türkiye’nin 2024 ortalama enflasyonunun yüzde 59,8 olmasını öngörürken, büyüme tahminini yüzde 3,0’e düşürdü. 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 3,2'ye revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri, Sonbahar 2024" raporunda Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentisini artırdı. 2024 yılına yönelik enflasyon tahmini yüzde 59,8’ye çıkarılırken, 2025 için bu oran yüzde 30,8, 2026 için ise yüzde 17,8 olarak belirlendi. 2024 yılı için Türkiye’nin büyüme tahmini ise yüzde 3,0 olarak güncellenirken, bir önceki tahmin olan yüzde 3,5’ten daha düşük bir büyüme öngörüldü.

AB, 2024’te işsizlik oranının yüzde 9,3, 2025'te yüzde 9,9 ve 2026'da ise yüzde 9,8 olmasını bekliyor. Ayrıca, cari denge/GSYH oranı için Türkiye’nin 2024'te yüzde -1,3, 2025'te yüzde -1,6 ve 2026'da ise yüzde -1,5 oranlarında açığa sahip olacağı tahmin ediliyor.

"ASGARİ ÜCRETTE TEK ARTIŞ NEDENİYLE TÜKETİM SINIRLANACAK"

Komisyon "Sonbahar 2024" raporunda Türkiye için şu değerlendirmeyi yaptı:

"İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ardından, sıkı politika duruşunun iç talep üzerindeki baskısının devam edeceği öngörülmektedir. Sıkı politika duruşunun gelecek yıl da iç talebi azaltacağı tahmin edilmektedir. Hanehalkı tüketiminin, istihdam artışındaki yavaşlama ve asgari ücretin yıllık tek endekse dönmesi nedeniyle sınırlanması beklenmektedir. Yüksek faiz ortamında, devam eden deprem yeniden inşa çalışmalarına rağmen sabit yatırımların yakın vadede yumuşak bir dönemden geçeceği ve ancak 2025 yılı sonunda makroekonomik istikrarın güçlenmesiyle hızlanacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonu düşürme ve sıkı mali duruşu sürdürme politika zorunluluğu tarafından kısıtlanan kamu tüketiminin de büyük ölçüde aynı paterni izlemesi beklenmektedir. Nispeten zayıf iç talebin, tüm dönem boyunca ihracat büyümesinin altında kalacağı tahmin edilen ithalat büyümesi üzerinde baskı oluşturacağı öngörülmektedir. Genel olarak, büyümenin ılımlı seyrettiği ve enflasyonun düştüğü 'yumuşak iniş', ekonomi için temel senaryo olmaya devam etmektedir."