AB Komisyonu'ndan Apple ve Meta’ya rekor ceza!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:48

Güncelleme: 24.04.2025 - 00:48

AB Komisyonu, Apple ve Meta şirketlerinin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerini açıkladı ve bu nedenle ceza verildiğini duyurdu.

APPLE’IN APP STORE KISITLAMALARI

AB kuralları gereği, uygulamalarını Apple'ın App Store’u üzerinden dağıtan geliştiriciler, müşterilerini alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeli ve yönlendirebilmelidir. Ancak Apple’ın buna izin vermemesi, yükümlülüğe uyulmamasına yol açtı. Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle, uygulama geliştiriciler App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamıyor.

APPLE’A 500 MİLYON EURO CEZA

AB Komisyonu, Apple’a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri gönderdi. Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a 500 milyon Euro para cezası verildi.

META’NIN ‘ÖDE VEYA RIZA GÖSTER’ MODELİ İHLALİ

AB dijital kuralları kapsamında büyük platformların, kullanıcıların kişisel verilerini hizmetler arasında birleştirmek için onay almaları zorunludur. Onay vermeyen kullanıcılara ise daha az kişiselleştirilmiş eş değer alternatif hizmet sunulmalıdır. Meta’nın 2023’te Facebook ve Instagram için reklamsız kullanım karşılığında aylık abonelik veya veri birleşimine onay talep ettiği modeli, AB kurallarına aykırı bulundu.

META’YA 200 MİLYON EURO CEZA

AB Komisyonu, Meta’nın “öde veya rıza göster” modelinin kurallara uymadığı kararını vererek, şirkete 200 milyon Euro ceza kesti.

KARARLARA UYUM ZORUNLU

AB Komisyonu, Apple ve Meta’nın kararlarına uymaları gerektiğini; aksi halde düzenli para cezasına çarptırılabileceklerini bildirdi.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI VE YENİ DÜZENLEMELER

2024’te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası ile teknoloji şirketlerinin AB pazarındaki kuralları sıkılaştırıldı. AB, geçen yıl Apple ve Meta’nın bu kurallara uyup uymadığını araştırmış, aldığı karar ile Dijital Piyasalar Yasası kapsamında ilk defa ceza kesmiş oldu.