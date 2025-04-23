23 Nisan 2025 Çarşamba Avrupa borsalarında son durum: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yapılırken, küresel piyasalarda ABD ve Avrupa'dan gelen iyimser gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Piyasalar, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla yön buluyor.

23 Nisan 2025 Çarşamba Avrupa borsalarında son durum: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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AA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:22

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,4 yükselişle 515 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 artışla 21.783,5 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 8.422,2 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 36.406 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 kazançla 13.187 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 7.456,1 puan seviyelerinde seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin olmadığını söylemesi ve tarifelere yönelik artan müzakere iyimserliklerinin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor

Avrupa piyasalarında ABD'deki gelişmelere paralel artan risk iştahının etkisiyle alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bölge genelinde düşen imalat aktivitesine yönelik endişelerin sürdüğünü kaydederek bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini ifade etti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında tarife müzakerelerine yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken AMB Başkanı Christine Lagarde, dün verdiği röportajda, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin tamamlanmaya yaklaştığını ifade etti.

Analistler bugün ABD'de ABD Merkez Bankasının Bej Kitap raporu ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI takip edileceğini söyledi.


Etiketler: #ABD #avrupa birliği #Avrupa #Avrupa borsaları

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