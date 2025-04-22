Asgari ücret 3 ayda buhar oldu: Türkiye Avrupa’da 3 basamak daha geriledi!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:53

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:53

Euro kurundaki hızlı artış, Türkiye’deki asgari ücretin döviz cinsinden değer kaybetmesine sebep oldu. Alım gücünün düşmesiyle birlikte çalışanların gelirleri, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında gerilemeye devam etti. Türkiye, asgari ücret sıralamasında birkaç basamak birden gerileyerek, Avrupa’daki sıralamasında sondan beşinci sıraya düştü.

ASGARİ ÜCRET ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Eurostat verilerine göre, 2025 yılı başında Türkiye'deki brüt asgari ücret 26 bin 5 TL olarak belirlenmişti ve o dönemde döviz kuru 36,73 TL idi. Bu hesaplamayla Türkiye'deki brüt asgari ücret yaklaşık 708 Euro seviyesindeydi. Ancak son aylarda döviz kurundaki sert artış nedeniyle bu rakam önemli ölçüde düştü. Euro/TL kurunun 44 seviyelerine ulaşmasıyla, asgari ücretin Euro karşılığı yaklaşık 591 Euro’ya geriledi.

Bu düşüş, Türkiye’nin Avrupa’daki asgari ücret sıralamasında birkaç basamağa daha gerileyerek, Macaristan (706 Euro) ve Karadağ (670 Euro) gibi ülkelerin gerisine düşmesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’nin asgari ücret sıralamasındaki yeri daha da zayıflarken, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna gibi ülkelerle arasındaki fark da kapanmaya başladı.