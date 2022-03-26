AB tarım ticaretinde 47 Euro fazla verdi
AB ülkeleri geçen yıl 197 milyar Euroluk tarımsal ürün ihraç edilmesinin yanı sıra 150 milyar Euroluk ithalat da gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği, (AB) geçen yıl tarımsal ürün ticaretinden 47 milyar Euro kar fazlası elde etti. Bununla alakalı olarak Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2021 yılı tarımsal ticaretine ilişkin verileri paylaştı
EN ÇOK İHRAÇ İNGİLTERE'YE YAPILDI
Buna göre, geçen yıl AB üyesi 27 ülkenin tarımsal ürün ticareti bir önceki yıla kıyasla 20,7 milyar Euro artış göstererek, 347 milyar Euro gibi bir rakama ulaştı.Söz konusu dönemde AB ülkeleri 197 milyar Euroluk tarımsal ürün ihracı yaparken,150 milyar Euroluk ürün ithalatını sağladı.Böylece AB, 2021'de tarımsal ürün ticaretinde 47 milyar Euroluk fazla verdi.AB, en çok tarımsal ürünü İngiltere'ye ihraç etti.
AB,toplam tarımsal ürün ihracatının yüzde 21'ini İngiltere'ye,yüzde 12'sini ABD'ye, yüzde 8'ini Çin'e yüzde 5'i İsviçre'ye, yüzde 4'ü de Japonya ve Rusya'ya gerçekleştirdi.
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