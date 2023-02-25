AB telekom firmalarının yatırım maliyetleri konusunda görüşüyor

Avrupa Birliği (AB), internet ağ altyapısındaki iyileştirmelerin maliyetini telekom operatörleri yerine teknoloji şirketlerinin karşılamasını sağlayabilecek bir çalışma başlattı.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:00
AB telekom firmalarının yatırım maliyetleri konusunda görüşüyor
Abone Ol google-news

AB Komisyonu, Avrupa'da telekomünikasyon sektörünün geleceğine ilişkin ilgili kuruluşlar, işletmeler ve vatandaşların 19 Mayıs tarihine kadar görüşlerini bildirebileceği bir istikşafi istişare süreci başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, bu süreçle değişen teknoloji ve pazar görünümünün elektronik iletişim sektörünü nasıl etkileyebileceği hakkında görüşler toplanmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Avrupa'nın teknolojik gelişmelerde ön sıralarda yer alması için gereken altyapı türlerini belirlemenin de hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, istişare ile paydaşlardan AB genelinde bu tür altyapıyı sunmak için gereken yatırımların nasıl harekete geçirileceği konusunda görüş toplanacağı ifade edildi.

"KOMİSYON TARAFSIZ VE AÇIK INTERNET SAĞLAMAKTA KARARLI"

Açıklamada, istişarenin dijital dönüşümden yararlanan bütün oyuncuların bağlantı altyapısına yapılan yatırımlara adil biçimde katkıda bulunması konusundaki diyaloğun parçası olduğu belirtildi.

Bunun karar alınmadan önce kapsamlı analiz gerektiren karmaşık bir konu olduğu hatırlatılan açıklamada, komisyonun tarafsız ve açık internet sağlamakta kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, istişare sonucunda elektronik iletişim sektörünün geleceği için en uygun adımların atılacağı kaydedildi.

Avrupa'daki büyük telekom operatörleri internete gereken yatırım maliyetinin bu alanda önemli gelirler elde eden dijital platformlar tarafından karşılanmasını istiyor.

Bu çerçevede, internetteki veri trafiğinin büyük kısmını kullanan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Netflix gibi platformların bu alandaki yatırımlara maddi katkı sağlamaları talep ediliyor.


AB internet telekom

İlgili Haberler

Amatör futbolda müsabakalar, 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak

Amatör futbolda müsabakalar, 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak
Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür

Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim tarihini ABD basınında duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim tarihini ABD basınında duyurdu

En Çok Okunan Haberler