Amatör futbolda müsabakalar, 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, amatör futbol maçları 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatörde müsabakaların 4-5 Mart tarihlerinde başlayacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, amatör müsabakaların daha önceki duyuruda şubat ayı sonuna kadar ertelendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde bölgesel amatör lig, yerel amatör lig ve alt yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır."
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