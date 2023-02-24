Amatör futbolda müsabakalar, 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, amatör futbol maçları 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:58
Amatör futbolda müsabakalar, 4-5 Mart tarihlerinde başlayacak
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatörde müsabakaların 4-5 Mart tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, amatör müsabakaların daha önceki duyuruda şubat ayı sonuna kadar ertelendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde bölgesel amatör lig, yerel amatör lig ve alt yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır."


amatör amatör futbol türkiye futbol federasyonu

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür

Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'un takımdan gidiş şekline tepkili: 3 senelik sözleşme uzattı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'un takımdan gidiş şekline tepkili: 3 senelik sözleşme uzattı
Son Dakika... Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son Dakika... Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

En Çok Okunan Haberler