AB, Ukrayna'ya yönelik ithalat vergilerini askıya alacak
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlanıyor.
AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasını içeren teklifini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu vergilerin askıya alınmasının eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet göstergesi olduğu ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye katkı sağlayacağı kaydedildi.
Teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin de askıya alınacağına işaret edilen açıklamada, bunun zor durumda olan Ukraynalı üreticileri ve ihracatçıları destekleyeceği belirtildi.
Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.
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