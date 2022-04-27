AB ülkeleri, gaz akışı kesilen üyelere destek sağlayacak

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:31

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Rus enerji şirketi Gazprom'un bazı AB üyesi ülkelere doğalgaz akışını kesmesi hakkında paylaşımda bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile temas halinde olduğunu belirten Michel, Gazprom'un iki ülkeye doğalgaz arzını kesme kararının Rusya'nın bir başka "tek taraflı ve saldırgan" hareketi olduğunu söyledi.

Michel, "Rusya'dan enerji ithalatını aşamalı olarak durdurarak birlik içinde kalıp birbirimizi destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da, "AB'ye şantaj yapılamaz. Putin'den korkmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Polonya, Bulgaristan ve diğer hedef alınacak ülkelere destek vereceklerine dikkati çeken Metsola, "AP, Kremlin tarafından kontrol edilen enerji kaynaklarına acilen ambargo uygulanması çağrısında bulunuyor" dedi.

Metsola, Avrupa'nın otokratlara bağımlılığının tamamen kesilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıklamıştı.