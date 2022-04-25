Spot piyasada doğalgaz fiyatları

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:04

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 113 milyon 762 bin 938 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 32 milyon 359 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 977 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 9 milyon 498 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 336 lira 91 kuruş, satış fiyatı 11 bin 618 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 731 bin 46 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 715 bin 93 metreküp olarak kayıtlara geçti.