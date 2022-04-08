AB, yeni yaptırım paketiyle Rusya'ya kripto hizmetleri sunmayı yasaklıyor

08 Nisan 2022 Cuma, 16:22

Son yaptırım paketine kripto paralarla ilgili kısıtlamanın konulması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımları aşmak için kripto varlık kullanımına dair endişelerin devam ettiğini gösteriyor.

Investing.com'dan Günay Caymaz'ın haberine göre, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler bugün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak uygulanan yaptırımların beşinci paketinin bir parçası olarak Rusya'ya yüksek değerli kripto varlık hizmetleri verilmesini yasaklamayı kabul etti.

Avrupa Komisyonu, son tedbirin mevcut kısıtlamalardaki potansiyel boşlukların kapatılmasına katkıda bulunacağını düşüncesini paylaştı ve dört Rus bankasına yönelik yasaklar, kömür ithalatı ve oligarklara serveti gizleyen tröstler hakkında tavsiyelerle birlikte duyuruldu.

Birlik içindeki ulusal hükümetleri temsil eden AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, önlemler kripto cüzdanlarına para yatırma yasağını genişletmesi anlamına geliyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde kısa süre önce, çok az kanıt olmasına rağmen kripto paranın yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığı konusunda uyarıda bulundu.

4 Nisan'da yayımlanan bir sık sorulan sorular içeriğinde komisyon, kripto varlıkların zaten mevcut varlık bloke işlemlerine dahil edildiğini ve 9 Mart'ta "devredilebilir menkul kıymetler" tanımını sanal varlıkları içerecek şekilde genişlettiğini söyledi.