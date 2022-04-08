Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 17’ye düşürdü
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20’den yüzde 17’ye düşürdüğünü duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu olduğu ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.
Mali istikrara yönelik risklerin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Sermaye kontrollerine yönelik önlemlerin de etkisiyle bu risklerdeki artış durmuştur.” ifadesi kullanıldı.
Yıllık enflasyonun baz etkisi nedeniyle artmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, fiyat artışlarındaki hızın ise yavaşladığına dikkat çekildi.
Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 17’ye düşürme kararı almıştır. Bugünkü karar ekonomideki risklerin yeniden dengelenmesini yansıtmaktadır. Önümüzdeki toplantılarda faiz oranını düşürmeye devam etme olasılığının bulunduğunu varsaymaktayız.” ifadelerine yer verildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı.
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