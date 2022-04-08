Rusya: Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı açıklamaları provokasyon

08 Nisan 2022 Cuma, 13:51

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadesi kullanıldı.

Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görgü tanıklarınca görüntüleri yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, "14 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk şehir merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı" denildi.

KRAMATORSK TREN İSTASYONUNA YAPILAN FÜZE SALDIRISI

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki diğer bazı tren istasyonlarını vurduklarını belirtmiş fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.