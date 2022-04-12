ABD 3-4 Mayıs’ta faiz artırırsa enflasyon tetiklenecek

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Fed’in enflasyonu önceleyerek faizleri artırma kararına devam etmesi bekleniyor. Fed’in faiz arttırma kararı turizm gelirlerinden ümidini kesen ve aralık ayına kadar sürekli zirve yapacak bir enflasyonla yol alacağını kabullenen, cari açık sorunu da büyüyen Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Fed’in muhtemel faiz artırımı kararını yorumlayan ekonomistler, dünyada ucuz finasnman döneminin bittiğini belirterek, Fed’in faiz artırımının döviz kurunu ateşleyeceğini ve Türkiye’yi hiperenflasyona iteceğini söylüyor.

Cari açığın yıl sonuna kadar 30 milyar doları bulacağını söyleyen Prof. Dr. Erinç Yeldan, global ekonomide merkez bankalarının faiz artırmasının ucuz krediye dayalı Türkiye ekonomisini felakete sürükleyeceğini belirtti. AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca tüm dünyada genişleyen para politikaları ve ucuz sıcak paranın olduğunu söyleyen Yeldan, şu yorumu yapıyor:

HİPERENFLASYON TEHDİDİ

“Ancak pandemi ile birlikte bu sıcak para akışı bitti. Dolayısıyla Türkiye gibi büyümesi dış açık ve dış finansman kaynaklı, ucuz finansman sarhoşu ve ucuz krediye dayalı büyüme politikası olan ülkeleri zor bir konjonktür bekliyor. Dolar kuru daha da artacak ve zaten yaydan çıkmış olan enflasyon artık hiperenflasyona dönecek.”

Prof. Dr. Taner Berksoy ise Fed’in faiz artırımı kararı ile ülkeden önemli bir döviz çıkışının olabileceğini dikkat çekiyor. Berksoy, “Normalde bu çıkış döviz kurunu etkiler ama bizde örtülü bir kontrol olduğu için nasıl yansır kestiremiyoruz” diyor.