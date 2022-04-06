Fed'den Harker 'düzenli' faiz artış serisi bekliyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:47

Harker'in bir etkinlikte yapacağı konuşma için hazırlanan metinde "eflasyon çok yüksek seyrediyor ve enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasından çok endişeliyim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi de sadece petrol ve gazda değil, buğday gibi diğer emtialarda da enflasyonist baskıları artıracak" ifadeleri yer aldı.

Fed'in de yakından takip ettiği enflasyon göstergesi Şubat ayına kadarki 12 aylık dönemde yüzde 6.4 artmıştı. Bu, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde.

Bu sene 'temkinli ve düzenli' faiz artışlarının devamını beklediğini belirten Harker bilançonun küçültülmeye başlamasını beklediğini de ifade etti.

Bu akşam Fed'in 15-16 Mart toplantısına ait tutanakları, bilanço küçültme planına dair detaylı bilgiler sağlayabilir. Fed'in bilançosu pandemi dönemindeki agresif varlık alımlarının da etkisiyle 8.9 trilyon doları aştı.

ABD Merkez Bankası politika faizini Mart toplantısında 25 baz puan artırmış, yetkililer bu sene için toplam 7 faiz artışı öngörmüştü.