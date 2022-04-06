Fed'in faiz hamlesinde 'agrasif adım' beklentisi
ABD borsasının ana endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için agresif adımlar atacağı beklentisini piyasalarda satışlar yol açacağı beklentisiyle ekside açılmaya hazırlanıyor.
ABD borsasının ana endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için agresif adımlar atacağı beklentisini piyasalarda satışlar yol açacağı beklentisiyle ekside açılmaya hazırlanıyor.
Piyasalarda bugün TSİ 21.00'da açıklanması beklenen ve Fed'in koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele etmek aldığı birkaç trilyon dolarlık varlıklardan ne kadar hızlı ve ne tutarda satım yapacağına yönelik işaretlerin yer alabileceği Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Mart toplantısına ait tutanaklar yakından takip ediliyor.
SİSTEMATİK ŞEKİLDE FAİZ ARTIRIMI
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Lael Brainard dün yaptığı açıklamada para politikasının bu yıl içinde "daha nötr konuma" getirilmesini için sistematik şekilde faiz artırımına ve Fed'in bilançosunda hızla daraltmaya gidilmesini beklediğini, gerekmesi halinde bunların üzerine ek sıkılaşmaya gidilebileceğini söylemişti.
ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yüzde 2.633 ile son üç yılın zirvesini görmesiyle birlikte büyk şirketlerin hisseleri açılış öncesi işlemlerde geriledi.
Açılış öncesi işlemlerde Tesla, Meta, Apple , Amazon, Alphabet ve Microsoft yüzde 1.6 ila yüzde 2.4 arası değer kaybetti.
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