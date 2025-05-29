ABD-Avrupa Birliği gerginliği çözüldü: Altın fiyatları yeniden yükselişte!

Ons altın sabah saatlerinde yaşanan düşüşün ardından hızlı bir toparlanma göstererek yeniden yükseliş trendine girdi. Günün erken saatlerinde 3 bin 245 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın şu dakikalarda dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,49 oranında artışla işlem görüyor.

'GERGİNLİK HAFTA SONU ÇÖZÜLDÜ'

SP Angel Analistleri, “Donald Trump'ın Çin'e yönelik çeşitli cezalandırıcı önlemleri kademeli olarak geri çektiğini ve Avrupa Birliği ile gerginliğin hafta sonu çözüldüğünü” belirtti.

Piyasa analistleri, spekülatif fonların altından kâr elde etmiş olabileceğini, ancak Çin'in muhtemelen fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdüreceğini ifade ediyor.

NE OLMUŞTU?

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Von der Leyen'in 1 Haziran olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu aktaran Trump, bu talep üzerine son tarihi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini kaydetti.