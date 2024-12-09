ABD borsalarında ralli hız kesmiyor: 'Yük treni gibi durdurulamaz'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:54

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:54

ABD hisse senetlerinde devam eden yükseliş rallisi, değerlemelerin artması ve spekülasyon işaretlerine rağmen hız kesmiyor. S&P 500 endeksi, yılın 57. rekor kapanışını yaparak 2024'te yaklaşık yüzde 28 değer kazandı. Güçlü ABD ekonomisi, düşük faiz beklentileri ve Donald Trump’ın vaat ettiği vergi indirimleri bu yükselişte etkili oldu.

'PİYASAYI MOMENTUM YÖNLENDİRİYOR'

Interactive Brokers'ın baş stratejisti Steve Sosnick, piyasanın "bir yük treni gibi" ilerlediğini belirterek, "Kimse bu treni durdurmak istemiyor" dedi. Bank of America'nın verilerine göre, S&P 500, 13 aydır yüzde 10'dan fazla bir düzeltme yaşamadan yükseliyor. Bu, son üç yılın en uzun düzeltmesiz dönemine işaret ediyor.

LSEG'nin Reuters analizine göre, S&P 500'de arka arkaya yüzde 20 veya daha fazla yıllık kazançlar elde edilen beş dönemde, üç ay sonrasında da yüzde 6,3'lük ek kazanç kaydedildi. Bu tarihsel veri, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini artırıyor.

'MOMENTUM, MOMENTUMU DOĞURUR'

Carson Group küresel makro stratejisti Sonu Varghese, piyasadaki güçlü momentumun daha fazla yükselişi tetiklediğini belirterek, "Bantla savaşmak istemezsiniz" dedi. Ancak bazı uzmanlar, hisse senetlerinin bir "nefes alma" sürecine girebileceğini düşünüyor.

'AŞIM RİSKİ' UYARISI

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, S&P 500'ün fiyat/defter değerinin 5,3 katına çıkarak Mart 2000'deki zirveyi aştığını vurguladı. Hartnett, 2025'in ilk çeyreğinde bir "aşım" riski bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra, bitcoin'in 100 bin doları aşması gibi piyasalardaki "köpük" işaretlerine dikkat çekti.

YÜKSEK DEĞERLEMELERE DİKKAT

RBC ABD Hisse Senedi Araştırma Müdürü Lori Calvasina, S&P 500'ün ileriye dönük kazançların 22,6 katı değerle işlem gördüğünü belirtti. Bu oran, tarihsel ortalama olan 15,77'nin oldukça üzerinde. Calvasina, bu nedenle yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir düzeltme ihtimalinin arttığını söyledi.

DUYARLILIKTAKİ ARTIŞ KARŞIT GÖSTERGE OLABİLİR

Yardeni Research’ün kurucusu Ed Yardeni, yatırımcı duyarlılığının yükseliş tarafına kaydığını belirtti. Tüketici Güven Endeksi'ne göre, tüketicilerin yüzde 56,4’ü hisse senetlerinin önümüzdeki yıl daha da yükseleceğine inanıyor. Ancak Yardeni, bu tür aşırılıkların genellikle karşıt bir gösterge olduğunu, yani olumlu sürprizler için beklentilerin çok yükseldiğini ifade etti.

VIX ENDEKSİ VE PİYASA SAKİNLİĞİ

Piyasa dalgalanmasını ölçen Cboe Volatilite Endeksi (VIX), Cuma günü 12,75'e gerileyerek beş ayın en düşük seviyesine ulaştı. LPL Financial'ın analizine göre, Aralık ayı S&P 500 için genellikle güçlü bir performans sergiliyor. Bu ayda ortalama yüzde 1,6'lık bir kazanç sağlanıyor ve Aralık, takvim boyunca en yüksek kazanç oranına işaret ediyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI RİSK YARATABİLİR

Stratejistler, Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yüksek gümrük vergileri uygulama tehditlerinin piyasalarda dalgalanma yaratabileceği konusunda uyarıyor. Ticaret savaşlarının, vergi indirimleri ve deregülasyon gibi politikaların olumlu etkilerini silebileceği ifade ediliyor.

'HİSSE SENETLERİNİ SATMAKTA ZORLANIYORUM'

Fundstrat Global Advisors teknik strateji başkanı Mark Newton, kısa vadeli "aşırı alım" koşullarının tek başına hisse satışı için yeterli bir neden olmadığını belirtti. Newton, "Burada hisse senedi piyasasını satmakta zorlanıyorum" dedi.

Sonuç olarak, ABD hisse senetlerinde güçlü momentumun sürmesi, yatırımcıların satış yerine daha fazla alım yapmasına neden oluyor. Ancak, değerlemelerdeki artış ve uzmanların “aşım” uyarıları, kısa vadede bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor.