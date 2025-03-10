Wall Street sarsılıyor: Ticaret savaşı endişeleri piyasaları vurdu! Tesla hisselerinde sert düşüş

Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:08

Güncelleme: 10.03.2025 - 18:08

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamaların ticaret savaşı korkularını artırmasıyla Wall Street endeksleri haftaya düşüşle başladı. Nasdaq ve S&P 500, beş ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

BORSA ENDEKSLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Pazartesi günü saat 09:50 itibarıyla Dow Jones Sanayi Endeksi 307,75 puan (yüzde 0,72) düşüşle 42.492,47 seviyesine gerilerken, S&P 500 74,89 puan (yüzde 1,30) kayıpla 5.695,31 seviyesine indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise 371,78 puan (yüzde 2,03) değer kaybederek 17.826,75 seviyesine düştü.

Mega-cap teknoloji hisseleri satış baskısıyla karşılaşırken, Nvidia yüzde 2,2, Meta ve Amazon yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Tesla, UBS’in ilk çeyrek teslimat tahminlerini düşürmesi ve fiyat hedefini revize etmesi sonrası yüzde 7 düşerek 5 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

BANKACILIK VE KRİPTO HİSSELERİ DE GERİLEDİ

S&P 500’deki sektörler arasında en büyük kayıp yüzde 2,6 düşüşle teknoloji hisselerinde yaşandı. Küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi ise yüzde 1 geriledi.

JPMorgan Chase ve Goldman Sachs, yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşayarak bankacılık hisselerinde baskıya neden oldu. ABD’de listelenen Çin hisseleri de ekonomiye dair endişeler nedeniyle Alibaba’da yüzde 3,1, Bilibili’de ise yüzde 5 oranında düşüş kaydetti.

Kripto para hisseleri de düşüş trendindeydi. MicroStrategy yüzde 10, Coinbase yüzde 9 ve Riot yüzde 5,2 oranında gerileyerek Bitcoin’deki fiyat düşüşünü takip etti.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalardaki satış baskısının temel nedenleri arasında ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve yeni gümrük vergileri bulunuyor. Pazartesi günü Çin’in belirli ABD ithalatlarına yönelik misilleme tarifeleri yürürlüğe girerken, hafta içinde ABD’nin bazı baz metaller için yeni vergileri devreye alması bekleniyor.

Pazar günü verdiği röportajda Trump, ABD’nin resesyona girip girmeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak ekonomistlerin yüzde 91’i, ticaret politikalarındaki değişiklikler nedeniyle resesyon riskinin arttığını düşünüyor. HSBC de bu belirsizlikleri gerekçe göstererek ABD hisse senetlerine yönelik notunu düşürdü.

GÖZLER FED KARARINDA

S&P 500, Cuma günü Eylül ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. Nasdaq, Aralık ayındaki en yüksek seviyesinden yüzde 10’un üzerinde gerileyerek teknik düzeltme sürecine girdi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ise Aralık’tan bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Hafta boyunca enflasyon, iş ilanları ve tüketici güvenine ilişkin verilerin açıklanması beklenirken, yatırımcılar Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) önümüzdeki hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Fed’in yılın ilk yarısında faiz oranlarını değiştirmemesi öngörülüyor.

Bu belirsizlik ortamında, piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.