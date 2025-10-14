ABD-Çin gerilimi tırmandı: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları ons başına 4 bin 166 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD-Çin ticaret gerginliğinin artması ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

TRUMP'IN VERGİ TEHDİDİ GERİLİMİ ARTIRDI ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çin ile ticaret savaşını yeniden alevlendirerek Çin mallarına yeni bir gümrük vergisi dalgası tehdidinde bulundu ve ihracat kontrolleri getirdi. Buna karşılık Pekin, Trump’ın bu politikayı sürdürmesi halinde karşı önlemler alacağını açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR Piyasalarda ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in “ekonomiyi etkilemeye başladı” dediği uzun süreli hükümet kapanışı endişe yaratıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikasına dair ipuçları almak için Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün NABE yıllık toplantısında yapacağı konuşmayı bekliyor.

Yatırımcılar şu anda ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, aralık ayında ise yüzde 90 olarak fiyatlıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 544 TL

5 bin 544 TL Çeyrek altın: 9 bin 251 TL

9 bin 251 TL Cumhuriyet altını: 36 bin 895 TL

36 bin 895 TL Ons altın: 4 bin 104 TL