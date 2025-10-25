ABD Çin müzakereleri Malezya'da devam ediyor: Geçici anlaşma 10 Kasım'da bitecek...

Xinhua'nın haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki heyetler, görüşmeler için başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

DÖRT TURDAN SONUÇ ÇIKMADI

Bu, iki ülke heyetlerinin ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 5. turu olacak. Taraflar, daha önce mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda Stockholm'de ve eylülde Madrid'de müzakereler yürütmüştü.

ABD ve Çin heyetlerin ikili ekonomik ve ticari konuları ele alacağı toplantı, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde yapacağı görüşme için hazırlık niteliğinde olacak.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin gelecek seyri bakımından kritik önem taşıyor.

ABD ÇİN RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in tarife artışlarına karşılılık vermesiyle bir restleşmeye dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı, Çin'in buna karşılık vermesiyle tırmanan gerilim sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

KASIMDA UZLAŞMA SONA ERİYOR

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı. Yeni bir anlaşma yapılmazsa geçici uzlaşma 10 Kasım'da sona erecek.

En son 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya geleceklerini bildirmişti.