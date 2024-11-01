ABD-Çin rekabetinde yeni dönem: Tayvan'ın çip üretimindeki stratejik rolü

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:35

Dünyada başta ABD ile Çin arasındaki çip ve yarı iletken üretimine yönelik rekabet kızışırken, bu alanda önemli role sahip Tayvan etrafında artan gerginlik de bu teknolojinin jeopolitik önemini artırıyor.

TAYVAN'IN ÜRETİM KAPASİTESİ

Doğu ve Güney Çin Denizi arasında bulunan ada ülkesi Tayvan, dünyada 7 nanometrenin altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık yüzde 60’ını üretiyor. Söz konusu çipler, başta yapay zeka, 5G teknolojileri ve askeri silahlar için stratejik öneme sahip bir unsur olarak ön plana çıkarken, bu durum Tayvan’ı, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında giderek alevlenen ticaret ve teknoloji savaşında jeopolitik açıdan ön plana çıkarıyor.

Tayvan’da küresel mikroçip üretim sektöründe lider konumdaki Taiwan Semiconductor (TSMC) şirketi son yıllarda daha fazla gündeme gelirken, United Microelectronics (UMC) ve MediaTek de üretim kapasiteleriyle dikkati çeken şirketler arasında.

KÜRESEL REKABET VE ABD’NİN YATIRIMLARI

Hollandalı ASML, Güney Koreli Samsung gibi şirketler de bu alandaki üretimleriyle öne çıkıyor. Halihazırda Micron, Intel, Nvidia ve Texas Instruments gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği ABD de son dönemde bu alandaki adımlarını hızlandırdı. ABD yönetimi, bu yıl CHIPS Yasası kapsamında ülkedeki şirketlerin yanı sıra TSMC şirketine sağladığı desteği milyarlarca dolar destekle küresel rekabetini güçlendirmek istiyor.

Son olarak TSMC’nin Arizona’daki fabrikasında üretilen çiplerin verimlilik oranı, Tayvan'daki benzer tesislere kıyasla yaklaşık 4 puan daha yükseğe çıktı. Batılı ülkeler dışında “Küresel Güney” ülkelerinden Çin, HiSense, Biren, SMIC gibi firmalarla önemli bir çip ve yarı iletken üretim kapasitesine sahip.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP YARI İLETKENLER

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sanayi makinelerinden elektronik ürünler ve askeri sistemlere çok sayıda alanda kullanılan çip ve yarı iletkenler, küresel ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ülkeler için kritik önem taşıyor.

Dijitalleşme süreçleri çok sayıda ülkede hız kazanırken, sağlık, finans, ulaşım gibi alanlardaki gelişmiş çip teknolojilerine yönelik talep artmaya devam ediyor. Bu nedenle, ABD ile Çin arasındaki rekabette jeopolitik açıdan ön plana çıkan çip ve yarı iletken sektörü, askeri hazırlıktan ekonomik rekabete kadar çok sayıda alanı etkileyerek teknolojik üstünlüğü belirleyebilir. ABD yatırımlarının yanı sıra Japonya ve Tayvan gibi ülkelerle bu alanda ittifak kurma çalışmaları yapıyor. Kovid-19 salgını ve ardından yaşanan savaş ve çatışmalar, küresel tedarik zincirlerinin sınırlarını zorlarken çip ve yarı iletken üretiminin yerelleştirilmesinin stratejik önemi daha da arttı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar çip ve yarı iletken sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve bu sektörün geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı. ABD merkezli Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Vakfı (ITIF) Küresel İnovasyon Politikası Başkan Yardımcısı Stephen Ezell, TSMC’nin Arizona fabrikasında elde ettiği başarının önemli olduğunu söyledi.

TSMC’nin Tayvan’da daha gelişmiş süreç nodülleri üzerinden üretim yaptığına işaret ederek, “Dahası, bunların hiçbiri Tayvan'ın küresel yarı iletken üretiminde, özellikle de en gelişmiş yarı iletkenlerdeki kritik önemini azaltmaz. Tayvan, küresel yarı iletken endüstrisi için her zamanki kadar önemli olmaya devam edecektir.” dedi.