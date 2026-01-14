ABD Darphanesi'nden şok karar: Gümüş satışları tamamen durduruldu!

ABD Darphanesi (U.S. Mint), gümüş piyasasında yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle tüm gümüş ürünlerinin satışını geçici olarak durdurdu.

ABD’nin resmi darphanesinden yapılan açıklamada, gümüş fiyatlarındaki hızlı ve oynak seyrin ürünlerin sağlıklı biçimde fiyatlandırılmasını zorlaştırdığı belirtildi. Bu kapsamda gümüş numismatik ürünlerin, fiyatlar güncellenene kadar geçici olarak satıştan çekildiği ifade edildi.

METAL MALİYETLERİ KARARI ETKİLEDİ

Açıklamada, metal maliyetlerindeki artış doğrultusunda tüm numismatik ürünlerde fiyat güncellemelerinin değerlendirildiği vurgulandı. Özellikle gümüş fiyatlarındaki hızlı hareketlerin bu kararda belirleyici olduğu belirtilirken, fiyatlar netleşene kadar bazı ürünlerin ABD Darphanesi’nin satış kanallarında yer almayacağı kaydedildi.

FİZİKİ GÜMÜŞ TALEBİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Piyasa uzmanları, ABD Darphanesi’nin spekülatif işlemler yapmadığını ve doğrudan fiziki gümüş tedarik ettiğini hatırlattı. Uzmanlara göre satışların askıya alınması, fiziki gümüş talebinin arttığına ve arz tarafında baskı oluştuğuna işaret ediyor. Benzer adımların geçmişte gümüş piyasasında yaşanan arz sıkışmalarının ilk sinyalleri arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

ABD Darphanesi, fiyat güncellemeleri tamamlandığında müşterilere yeniden bilgilendirme yapılacağını duyurdu. En güncel ürün fiyatları ve stok durumunun, kurumun ürün takvimi üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

GÜMÜŞ PİYASASINDA SON GELİŞMELER

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları tarihi seviyelere yakın seyrini sürdürürken, fiyatlardaki hızlı yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Yurtiçinde de gümüş fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.