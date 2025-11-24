ABD'de hükümet kapanmasının maliyeti açıklandı: Dünya ekonomisini sarsmıştı!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 43 günlük hükümet kapanmasının ABD ekonomisine 11 milyar dolar kalıcı zarar verdiğini söyledi. Ancak düşen faiz oranları ve vergi indirimleri göz önüne alındığında, gelecek yıl büyüme beklentileri konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

EKONOMİ VE FAİZ ORANLARI

Bessent, NBC'nin "Meet the Press" programında, konut sektörü dahil olmak üzere faiz oranlarına duyarlı ABD ekonomisinin bazı bölümlerinin resesyonda olduğunu ancak tüm ekonomide negatif büyüme riski görmediğini belirtti.

ENFLASYON VE TARİFELER

Bessent, enflasyondan ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı tarifeleri yerine hizmetler ekonomisini sorumlu tuttuğunu ve enerji fiyatlarındaki düşüşün daha geniş çapta fiyatları düşüreceğini beklediğini ekledi.

Trump, eyalet ve yerel seçimlerde Demokratların kazanmasının ve son anketlerde onay oranlarının düşmesinin ardından son haftalarda satın alınabilirliğe odaklandı.

Bessent, ithalat tarifeleri nedeniyle yükselen fiyatların talebi kısıtlamasına rağmen iyimser bir ton kullandı. "2026 konusunda çok çok iyimserim. Çok güçlü, enflasyonsuz bir büyüme ekonomisi için zemin hazırladık" dedi.

ENERJİ FİYATLARI VE EV SATIŞLARI

Ekim ayında enerji fiyatlarının düştüğünü ve ev satışlarının arttığını söyleyen Bessent, yönetimin şu anda yıllık enflasyonu düşürmek için çalışmalar yürüttüğünü ekledi.

Hazine Bakanı, Demokratların kontrol ettiği eyaletlerde enflasyonun Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerden daha yüksek olduğunu söyleyerek farkı artan düzenlemelere bağladı.