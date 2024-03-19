ABD dünyanın en büyük zenginlik merkezi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:07

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:07

Biden-Trump başkanlık seçimlerinin rövanşının yapıldığı şu günlerde birliğin durumuna ilişkin ciddi endişelere rağmen, ABD özel servet yaratma ve biriktirme konusunda dünyanın lideri olmaya devam ediyor.

Henley & Partners tarafından New World Wealth ile ortaklaşa yayınlanan 2024 ABD Varlık Raporu'na göre ABD, 67 trilyon dolar gibi devasa bir rakamla küresel likit yatırım yapılabilir servetin yüzde 32'sini oluşturuyor. ABD şu anda dünyadaki milyonerlerin yüzde 37'sine ev sahipliği yapıyor. Bu sayı son on yılda yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak dünya genelindeki yüzde 38'lik büyüme oranının önüne geçiyor.

ABD'nin GSYH'si rakibi süper güç Çin'inkine benzer olsa da, Amerika likit servet söz konusu olduğunda çok daha ön sıralarda yer alıyor. Benzer şekilde, kişi başına düşen servet ve milyoner, santi-milyoner ve milyarderlerin sayısı da ABD’de önemli ölçüde daha yüksek. Çin'in 2.352 santi-milyonerine karşılık ABD'nin 9.850 santi-milyoneri ve Çin'in 305 milyarderine karşılık ABD'nin 788 milyarderi bulunuyor. Çin'de 862.000'den biraz fazla milyoner yaşarken, kişi başına düşen servet Amerika'daki 201.500 dolara kıyasla yalnızca 18.800 dolar. Bu ölçüt söz konusu olduğunda Monako, Lüksemburg, İsviçre, Avustralya ve Singapur'un ardından küresel olarak 6. sırada yer alıyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ŞEHRİ NEW YORK

New York, Big Apple'ı evi olarak gören 349.500 milyoner ile ABD'nin ve dünyanın en zengin şehri olmaya devam ediyor. Onu 305.700 milyoner ile Körfez Bölgesi, 212.100 ile Los Angeles, 120.500 ile Chicago ve 90.900 ile Houston takip ediyor. 68.600 ile Dallas, 54.200 ile Seattle, 42.900 ile Boston, 35.300 ile Miami ve 32.700 ile Austin bu yılın ilk 10'una girerken, Washington D.C. 28.300 yerleşik milyoner ile 11. sırada yer aldı.

Son on yıldaki servet artışına bakıldığında, teknoloji patlaması sayesinde Teksas'ın başkenti Austin, 2013 ile 2023 yılları arasında milyoner nüfusundaki yüzde 110'luk artışla en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Connecticut'ın varlıklı Gold Coast'undaki Greenwich ve Darien ile Kuzey Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi yüzde 80'in üzerinde servet artışına sahne olurken Miami, Dallas, D.C., Seattle ve Houston'da milyoner nüfus yüzde 70'in üzerinde artış gösterdi.

Amerika'daki en pahalı gayrimenkuller söz konusu olduğunda, şehirdeki 'birinci sınıf' bir dairenin ortalama m2 fiyatının 28.400 dolar olduğu New York yine başı çekiyor. Daha sonra, en lüks konutların m2 başına ortalama 17.800 dolar getirdiği Los Angeles gelirken, onu 17,500 dolar ile Palm Beach, 17,000 ile Miami Beach ve en varlıklı yerlerdeki premium konutlar için m2 başına 15.500 dolara kadar harcama yapılabilen Körfez Bölgesi takip ediyor.