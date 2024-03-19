Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar TL tarihi zirveye yakın: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:37

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:37

Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu hafta perşembe günü açıklanacak faiz kararı piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Hazine bugün yapacağı beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı ve beş yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile mart ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.

Hazine Mart'ta 94.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87.1 milyar TL'si piyasadan 131.8 milyar TL iç borçlanma hedefliyordu. Bugüne kadar yapılan iç borçlanma 100 milyar TL'nin biraz üzerinde. Hazine geçen ay olduğu gibi Mart'ta da iç borçlanmasının önemli bir bölümünü altın cinsi yapıyor.

Hazine ayrıca geçen hafta altı yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6.125 getiriyle 2 milyar Euro borçlanma ile tamamladı.

Bankacıların hesaplamalarına göre, yerel seçim öncesi lokal döviz talebinin yüksek seyrettiği geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 1.2 milyar dolara civarında düşüş gösterdi.

TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI GENEL BEKLENTİ

Reuters anketine göre TCMB'nin mart ayında bir haftalık repo faizini yüzde 45'te sabit bırakması bekleniyor. Yüksek enflasyon ile birlikte yılsonundan önce faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler ötelenirken faiz artışı ihtimali ise beklentilere girdi.

Reuters anketine katılan 22 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin öncesinde, bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir. Sadece iki kurum TCMB'nin 250 baz puan faiz arttırmasını bekliyor.

Ankette yer alan soruya cevap veren 8 ekonomist yılın geri kalanında faiz artışı beklediğini, 4 ekonomist ise faiz artışı beklemediğini belirtti. Bir önceki ankette yılsonunda 500-750 baz puan arasında faiz indirimi bekleniyordu. Yılsonuna kadar faiz artışı da olacağını bekleyenler başta olmak üzere ankette yılsonuna doğru hala faiz indirimi bekleyenler de var.

TCMB geçen ayki toplantıda, politika faizini mevcut yüzde 45 seviyesinde uzun bir dönem sabit tutabileceği mesajını vermişti. Banka enflasyon görünümünde "belirgin ve kalıcı" bir bozulma durumunda ise "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" demişti.

TCMB geçen ayki bu açıklaması sonrası "ilave sıkılaşma" olarak da özetlediği TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımları attı, kredi büyüme sınırlamalarına gitti. Ticari krediler başta olmak üzere kredi maliyetlerini ve mevduat faizlerini yukarı taşıyan adımlara yöneldi.

Banka her ne kadar politika faizini uzun süre mevcut seviyede tutarak yıl sonu enflasyon tahminlerine ulaşacağını savunsa da aksini bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

BEKLENTİ YUKARI REVİZE EDİLİYOR



Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyor. Bu nedenle TCMB'nin bu hafta faiz kararı ve PPK metninde vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Merkez Bankası hafta sonunda kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesapları (KMH) faizini haftasonu yüzde 5'e yükseltirken ayrıca TL mevduatın payını artırma amacıyla bankalara tüzel kişi TL mevduat payı için aylık artış hedefi getirdi. Ay başında bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Stok dün itibarıyla yaklaşık 3.1 milyar dolara çıktı.

Piyasalarda bu hafta ayrıca ABD, İngiltere, İsviçre, Norveç, Avustralya, Endonezya, Tayvan, Brezilya ve Meksika'daki merkez bankalarının bu hafta yapacağı para politikası toplantıları izlenecek.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise sekiz yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.

Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Piyasalarda yüksek seyreden lokal döviz talebi yakından izleniyor. Dolar TL saat 09.34'de 35.33 Euro TL ise 35.17 bandında işlem görüyor.