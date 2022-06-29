ABD ekonomisi 2020'den beri ilk kez daraldı
ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.5'ten yüzde 1.6'ya yükseltildi.
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.6 küçüldü.
GSYH fiyat endeksi yıllık yüzde 8.1'den 8.2'ye revize edildi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre önceki çeyrekte yüzde 2.5 artan ve ekonominin yaklaşık üçte ikisini oluşturan kişisel tüketim harcamaları ilk çeyrekte yıllık yüzde 1.8 arttı.
ABD ekonomisi 2020'in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daraldı. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6.9'luk güçlü büyüme kaydetmişti.
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