ABD'de dış ticaret açığı yılın en düşük seviyesinde
ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 104.3 milyar dolar ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.2 azalarak 104.3 milyar dolara indi.
Bu dönemde 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen mal ticaret açığı, nisanda 106.7 milyar dolar olmuştu.
"EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKIDA BULUNABİLİR"
Mal ihracatı mayısta yüzde 1.2 artışla 176.6 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı yüzde 0.1 azalarak 280.9 milyar dolara geriledi.
Ayrıca, toptan eşya stokları mayısta aylık bazda yüzde 2 artarken, perakende stokları yüzde 1.1'lik yükseliş kaydetti.
Analistler, son verilerin ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdiğini belirtti
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