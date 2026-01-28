ABD ekonomisinde 'Trump' dopingi: Patlama beklentisi zirvede!

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde ABD ekonomisini “sıcak” tutacağı beklentisiyle piyasalarda pozisyon alıyor. Güçlü hisse senedi performansı ve zayıflayan dolar, hızlı büyüme ve artan enflasyon beklentilerinin öne çıktığını gösteriyor.

GÜÇLÜ VERİLER YAVAŞLAMA ENDİŞELERİNİ AZALTTI

ABD’de peş peşe açıklanan güçlü ekonomik veriler, ekonomide yavaşlama tahminlerini geçersiz kıldı. Bu süreçte kredi spreadleri yüzyılın en düşük seviyelerine gerilerken, hisse senetleri de ay içinde yeni rekorlara ulaştı. Fon yöneticileri, Trump’ın vergi indirimleri, deregülasyon adımları ve daha düşük faiz çağrılarının bu yıl ekonomiye ek ivme kazandıracağı görüşünde.

“PLAN VAR” MESAJI

T Rowe Price Küresel Sabit Getiri Başkanı Arif Husain, “ABD ekonomisinin yaz aylarına güçlü girmesi için dikkatle tasarlanmış bir plan var” ifadelerini kullandı. Trump ise Davos’ta yaptığı konuşmada, 2025’in üçüncü çeyreğinde GSYH’nin yıllıklandırılmış yüzde 4,4 büyüdüğünü vurgulayarak büyümenin "patladığını" söyledi.

FED BEKLENTİSİ VE MALİYE POLİTİKASI

Ekonomideki güçlü görünüme rağmen yatırımcılar, mayıs ayında görevi devralacak yeni Fed başkanı döneminde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini fiyatlıyor. Geçen yıl kabul edilen “One Big Beautiful Bill” kapsamında artan harcamalar ve vergi indirimlerinin 2026’da ekonomik büyümeyi daha da desteklemesi bekleniyor.

YATIRIMCI GÜVENİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Bank of America’nın (BofA) Küresel Fon Yöneticileri Anketi’ne göre, önümüzdeki yıl ekonominin güçleneceğini ve bir "patlama" yaşanacağını düşünen yatırımcıların oranı 2021 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.