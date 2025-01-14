ABD enflasyon verileri öncesi küresel piyasalar dalgalanıyor: Avrupa ve ABD yükseliyor, Japonya düşüşte

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:18

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:18

ABD'nin açıklayacağı enflasyon verileri öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Avrupa ve ABD vadeli işlemleri mütevazı artışlar gösterirken, yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri, endeksin düşmesinin ardından yüzde 0,5 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3 arttı. Avrupa vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 yükseldi.

JAPONYA'DA FAİZ İNDİRİMİNE AÇIK KAPI

Ancak Asya'da, Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların çip hisselerini satması ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımını gündeme getirmesiyle yüzde 1,8 düştü. Nikkei, altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, faiz artırımına açık kapı bıraktı.

ABD'nin ihracata getirdiği yeni kısıtlamalar, çip üreticisi hisse senetlerini baskıladı. Buna karşın, Çin'deki yerel üreticilerin iç pazar paylarının artması beklentisiyle bazı hisseler yükseldi. Şangay Bileşik Endeksi yüzde 2,5 artarak 7 Kasım'dan bu yana en iyi gününü yaşadı, Hong Kong'daki teknoloji hisseleri ise yüzde 3'ten fazla yükseldi.

ABD'de istihdam raporlarının ardından faiz oranları, yatırımcıların gündeminde. Tüm gözler Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevrildi. Çekirdek enflasyon verisinin yüzde 0,2'lik tahminin üzerinde bir artış göstermesi, Federal Rezerv'in gevşeme politikalarını sonlandırabileceği endişesini doğuruyor.

Amerikan tahvillerinin 10 yıllık getirileri yüzde 4,805 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasalar Fed'den bu yıl yalnızca 29 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Washington'un Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırması ve Trump'ın ekonomi politikaları, petrol fiyatlarını son dört ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Brent vadeli işlemleri 80 doları aşarak 80,52 dolara yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Euro, 1,02 dolarda sabit kalırken, dolar endeksi iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak 110,17'yi gördü. Yen, dolar karşısında 157,59 seviyesindeydi. Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları ise küçük bir toparlanma kaydetti.

ABD KAZANÇ RAPORLARI BAŞLIYOR

Çarşamba günü başlayacak olan dördüncü çeyrek kazanç raporlama sezonunda, Citi ve JPMorgan Chase gibi büyük ABD bankalarının sonuçları bekleniyor. Yatırımcılar, güçlü kurumsal kazançlar ile düşük enflasyon arasında tercih yapmaya çalışıyor.