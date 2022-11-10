ABD enflasyon verisi açıklandı mı? ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:07

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD ekim ayı enflasyon verisini 10 Kasım'da açıklayacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi saat 16:30'da açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİSİ NE?

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.

Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.