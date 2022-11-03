Son Dakika: TÜİK ekim enflasyon verilerini açıkladı!
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 arttı. Aylık enflasyon yüzde 3.54 oldu. Enflasyon böylece 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.
Buna göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57.80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65.26 olarak gerçekleşti.
EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33.48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117.15 ile ulaştırma oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0.36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu
2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 77.01, aylık yüzde 3.24 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 50.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56.71 olarak gerçekleşti.
ENAG’A GÖRE YILLIK YÜZDE 185'İ AŞTI
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) göre enflasyon ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
İSTANBUL ENFLASYONU 27 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI
Önceki günlerde İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu yüzde 108.8 ile 27 yılın zirvesine yükselmişti.
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