Prim ve enflasyon uçtu

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Türkiye’deki ekonomik krizin etkileri, sigorta pazarında da özellikle hasar maliyeti ve poliçe fiyatları üzerinden sonuçlar vermeye devam ediyor:

- TÜİK’in verilerine göre Sigorta TÜFE, Ekim 2022’de önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 3.01, Aralık 2021’e (10 aylık) kıyasla yüzde 106.71, Ekim 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 175.18 arttı. Bu kapsamda, aylıkta konut sigortasında yüzde 0.26 düşüş, sağlıkta yüzde 4.63 ve ulaştırmada yüzde 3.07 artış oldu. İlk 10 ayda artışlar konutta yüzde 32.25, sağlıkta yüzde 16.65, ulaştırmada yüzde 120.93. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 33.35, sağlıkta yüzde 15 ve ulaştırmada yüzde 213.05 oldu.

- TSB’nin verilerine göre, yıllık Sigorta TÜFE’nin yüzde 174.4 arttığı Eylül 2022’de Eylül 2021’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 152.1 yükselişle 20.7 milyar lar, hayatdışında yüzde 175.1 artışla 18 milyar TL, hayatta yüzde 62.1 artışla 2.7 milyar liraya ulaştı. İlk dokuz ayda ise toplamda yüzde 108.1 artışla 146.9 milyar TL, hayatdışında yüzde 116.8 artışla 126.3 milyar TL ve hayatta yüzde 67 artışla 20.6 milyar TL’yi gördü.

"DEĞER" YÜKSELDİ

Süreci, “IBIS 2022” konferansında özellikle oto sigortası pazarına atıfla yorumlayan MAPFRE Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe, “Primlerdeki artışların asıl nedeni maliyet artışlarından ziyade sigorta bedellerinin, araçların değerlerindeki artış. Sigortalıların ödediği prim bu süreçte maalesef üçe, dörde katlandı. Bu durumun tamamını sadece enflasyona yüklemek doğru olmaz. Hasar maliyetlerini ve araç bedellerindeki artışı da dikkate almak lazım” dedi. Türe ayrıca, “yenileme”lerdeki azalmaya dikkat çekti.

"EŞİT HAKLAR TOPLUMSAL KALKINMANIN ŞARTI"

Anadolu Sigorta’nın, Arya Kadın Yatırım Platformu işbirliğiyle “Sözü Olan Kadınlar” söyleşileri düzenlediği açıklandı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde gençlere seslenen Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Kadınların tüm sektörlerde yer alarak, ekonomik ve sosyal alanda eşit haklara sahip olması, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın gerekliliği” derken İstanbul Aydın Üniversitesi’nde konuşan Anadolu Sigorta İletişim Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan başlattıkları eşiklik programına dikkat çekti.

"İYİLİK PEŞİNDE KOŞ"ARAK DESTEK TOPLADILAR

Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı’nın, 44. İstanbul Maratonu’nda da iyilik için koştuğu açıklandı.

Maratona 150 kişilik ekiple katılan şirket, yürütülen bireysel kampanyalarla 2 haftada 1000’den fazla bağışçıdan yaklaşık 250 bin lira bağış topladı. Bu yıl Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve TEMA Vakfı’na destek verildi. Açıklama yapan ve yedinci kez maratona katıldıklarını belirten şirket yetkilileri, bağış kampanyasının “İyilik Peşinde Koş” platformu üzerinden 21 Kasım’a kadar süreceğini duyurdu.

SAHTE ‘TRAFİK’LER ZARARA UĞRATIYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), çeşitli yollarla vatandaşların telefon numaralarına ulaşan dolandırıcıların, “sahte trafik poliçesi” sattıklarına ilişkin şikâyetler aldıklarını duyurarak bu kişilerin kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıttıklarına ve tüketicileri zarara uğrattıklarına dikkat çekti. Bu kapsamda özellikle Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin web sitesindeki “Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma” ekranını anımsatan TSB, sigortalıların bu yolla sadece “Kimlik No” ve “Plaka No” bilgileri ile tüm sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekranda görebildiklerini belirtti.

"HAYAT SİGORTASINA KREDİ SEÇENEK KOLAYLIĞI GELDİ"

Viennalife Emeklilik ve Hayat Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, tüketici kredisiyle ilgili son yasal düzenlemeye atıf yaparak şunları anlattı:

“Bu değişiklikten önce de kredi kullanacakların, hayat sigortalarını bankadan yaptırma zorunluluğu yoktu. Ancak yeni yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesinden önce seçme hakkı olduğundan habersiz tüketici, bu konudaki hakları yasal çerçevede korunuyor olmasına rağmen, kredi kullandığı bankanın sunduğu kredi hayat sigortasını satın almak durumunda kalıyordu.” Akçay’a göre sigorta yaptıracaklar artık kendilerine en uygun seçenekle ilerleyebilir.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- MetLife Emeklilik ve Hayat’ın, 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında “İlk BES’im” planı satın alan müşterilerine, 6 ay boyunca yüzde 30 devlet katkısına ilave yüzde 5 ek katkı payı fırsatı sunduğu açıklandı.

- Spherical Insights & Consulting tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel seyahat sigortası pazarının 2030 yılına kadar 99 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu açıdan en büyük pazar Avrupa olacak.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, iş ortağı brokerlerle yaptığı toplantıda “Binden fazla noktada hizmet veriyoruz. İşbirliğimizi büyütüp, hizmet ağımızı genişleterek istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

- Generali Sigorta’nın il bazlı verilerine göre, Gazianteplilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri yüzde 54 ile zorunlu trafik, yüzde 18 ile zorunlu deprem sigortası ve yüzde 7 ile konut sigortası.

- Aylin Somersan Coqui, Allianz Trade Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Türkiye’de de önemli görevler icra eden Coqui, 2020’den bu yana Allianz SE Grup Risk Başkanı olarak çalışıyordu.