ABD enflasyonu tahminlerin altında kaldı

13 Aralık 2022 Salı, 16:35

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 7,1 olarak açıklandı. Beklentiler, verinin yüzde 7,3 olarak açıklanacağı yönündeydi.

Aylık olarak kasım ayında enflasyon 0,1% olarak kaydedildi. Aylık artış beklentisi ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

Açıklanan verilere göre, kasım ayında gıda ve enerji dışında aylık enflasyon yüzde 0,2; yıllık enflasyon ise yüzde 6,0 olarak kaydedildi.

BORSALARI NASIL ETKİLER?

JPMorgan analistleri enflasyon verisi ve borsalara etkisi ile ilgili bazı ihtimalleri değerlendirdi. Analistlere göre enflasyon yüzde 7,8’in üzerinde gelirse ki buna 5% ihtimal veriyorlar, S&P 500 yüzde 4,5 – yüzde 5 arasında düşüş kaydedebilir.

yüzde 7,5 – yüzde 7,7 arasında gelen bir enflasyon okumasına 25% ihtimal veren analistler, böyle bir durumda S&P 500’ün yüzde 2,5 – yüzde 3,5 düşüş kaydedebileceğini belirtiyor.

Öte yandan yüzde 50 ihtimalle ana beklenti olan yüzde 7,2 – yüzde 7,4 arasında gelen bir enflasyon S&P 500’de yüzde 2 -yüzde 3’lik bir yukarı yönlü hareket sağlayabilir.

yüzde 7,0 – yüzde 7,2 arasındaki enflasyon okumasına yüzde 15 ihtimal veren analistler, böyle bir durumda S&P 500’ün yüzde 4 – yüzde 5 yükseliş kaydetmesini bekliyorlar.

Son olarak yüzde 5 ihtimalle yüzde 6,9’un altında gelecek bir enflasyon, S&P 500’de yüzde 8 – yüzde 10’luk bir yükseliş hareketini beraberinde getirebilir.

Borsaların yılbaşından bu yana yaşadığı düşüşlerin birçok farklı nedeni olsa da, bunlardan belki de en öne çıkanı FED’in faiz artırım ve bilanço daraltma planları oldu.

ABD’nin son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşaması ise FED’in bu agresif tutumunun en önemli sebebi denebilir.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, “enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını” sık sık dile getiriyor.