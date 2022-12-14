Çin’den ABD ile rekabet için çip yatırımı
Çin, ABD ile rekabet etmek için 143 milyar dolar yatırımla yerli çip üretimini artıracak.
Çin, çip sektörüne yönelik bir trilyon yuan’lık (143 milyar dolar) destek paketi üzerinde çalışırken, çip alanında kendi kendine yeterli hale gelmeyi ve ABD’nin Çin’in teknolojik gelişimini yavaşlatmayı hedefleyen adımlarına karşı bir hamle yapmayı amaçlıyor.
Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Beijing yarı iletken üretimini ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için beş yıl boyunca özellikle sübvansiyonlar ve vergi indirimleri yoluyla en büyük mali teşvik paketlerinden birini sunmayı planlıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL DEVREDE
Kaynaklar, planın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde uygulamaya konulabileceğini belirtti.
Çin’in hamlesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ağustos’ta imzaladığı, yarı iletken üretimi ile araştırmalarını destekleyecek 52.7 milyar dolar büyüklüğündeki devlet yardımı tasarısının ardından gerçekleşti. Tasarı ABD’nin, Çin’in bilim ve teknoloji alanlarındaki girişimleri karşısında daha rekabetçi olmasını hedefli.
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