ABD gümrük vergilerinde sona mı yaklaştı? 'Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:55

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik gümrük vergilerinde artışa sıcak bakmadığını çünkü bu durumun iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirebileceğini dile getirdi.

Trump, vergi müzakereleri kapsamında Çinli üst düzey yetkililerle temasların sürdüğünü ve bir anlaşmaya varabileceklerine inandığını ifade etti.

Oval Ofis’te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Çin ile vergi görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkisine dair sorusuna Trump, Şi ile "çok iyi" olan ilişkilerinin sürdüğüne inandığını belirtti.

Çin’le birçok kez temas kurduklarını vurgulayan Trump, “Çin'in üst düzey yetkilileri. Onu (Şi) tanısaydınız, bundan haberdar olduğunu bilirdiniz” dedi.

'ÇİN İLE BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Çin ile yapılan görüşmelere dair detay sorularına Trump, vergi oranlarının yüzde 145’e çıkmasının ardından taraflar arasında birçok kez iletişim kurulduğunu aktardı.

Doğrudan Şi ile görüşüp görüşmediğine dair soruya ise net yanıt vermeyen Trump, “Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Gümrük vergilerinin daha da artırılmasını istemediğini belirten Trump, bu tarz bir adımın tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Trump, müzakerelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruya ise, “Bence çok iyi görüşmeler yaptık ama daha da iyi görüşmeler yapacağız. Bazı insanlar diyor ki, 'Acele et'. Bence bolca zamanımız var” yanıtını verdi.

Anlaşmaya varılmaması halinde bir üst sınır ve yeni vergi oranları belirleyebileceklerini dile getiren Trump, “Bundan hoşlanmayabilirler ve piyasa bunu çok yüksek bulabilir ya da ülke bunu çok yüksek bulabilir. Sonra geri gelip şöyle diyecekler: 'Biz bunun çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve müzakere edeceğiz. Ya da başka bir şey söyleyecekler” değerlendirmesini yaptı.

'ÇİN İLE DE BİR ŞEYLER YAPABİLECEĞİMİZDEN EMİNİZ'

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, uygulanan tarife politikalarının pek çok ülkeyi ABD ile masaya oturmaya yönelttiğini belirtti.

Çin ile de ortak adımlar atabileceklerine inandıklarını söyleyen Lutnick, “Bunun hem ABD hem de Çin için iyi sonuçlanacağından eminiz” dedi.

Tarifeler sayesinde birçok ülkenin ABD ile temas kurduğunu kaydeden Lutnick, bu süreçte çok sayıda şirketin ABD’ye yöneldiğini vurguladı.