Donald Trump kritik madenler için düğmeye bastı: Çin’e yüzde 245 gümrük vergisi masada!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:52

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:52

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifelerinin değerlendirilmesi amacıyla inceleme başlatılması yönünde talimat verdi.

Trump, Ticaret Bakanlığı'na bu minerallerin ulusal güvenlik açısından taşıdığı riskleri belirlemek üzere inceleme yapılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Kararnamede, ABD’nin söz konusu mineralleri ithal etme konusundaki yüksek bağımlılığının “ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ile ekonomik dayanıklılık ve refah” açısından tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Belgeye göre, Ticaret Bakanlığı'nın 180 gün içerisinde soruşturmanın sonuçlarını Trump’a sunması ve tarifelerin gerekip gerekmediğine dair bir öneri iletmesi gerekiyor.

'ÇİN YÜZDE 245'E VARAN GÜMRÜK VERGİLERİYLE KARŞI KARŞIYA'

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamı ve Çin’e karşı yürütülen ticaret politikalarına dair detaylara yer verildi.

Açıklamada, 2 Nisan’da duyurulan karşılıklı gümrük vergilerine dair güncel bilgiler paylaşılırken, 75’i aşkın ülkenin yeni ticaret anlaşmalarını görüşmek üzere bir araya geldiği, bu süreçte “kişiselleştirilmiş yüksek tarifelerin” askıya alındığı hatırlatıldı.

Çin’in bu süreçte misilleme yolunu tercih ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ülkenin bir süre önce ABD’ye yönelik galyum, germanyum, antimon ve askeri kullanımı olabilecek kritik madenler ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını durdurduğu belirtildi.

Aynı açıklamada Çin’in, otomotiv, havacılık, yarı iletken ve askeri sanayide faaliyet gösteren küresel firmalara yönelik önemli parça tedariğini engelleme amacıyla, “6 ağır nadir toprak elementi ile nadir toprak mıknatıslarının ihracatını askıya aldığı” bilgisi paylaşıldı.

Çin’in karşı karşıya kalabileceği gümrük vergilerine dair net bir oran verilmese de, “Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak” ifadesine yer verildi.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE

Kararnameye göre Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandıktan sonra Trump’a sunulacak ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağına dair karar netleşecek.

Trump, daha önce de enerji ve kritik mineraller alanında üretimin artırılmasına yönelik kamu-özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi ve finansal destek mekanizmaları kurmayı amaçlayan bir kararnameyi 20 Mart’ta imzalamıştı.

STRATEJİK ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Uzmanlar, Trump’ın bu yöndeki adımını, dünya çapında artan kritik mineral talebi karşısında Çin’in sektördeki üstünlüğünü dengelemeye yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor.