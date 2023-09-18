ABD'den casus balonu açıklaması

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:50

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:50

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, şubatta ülkenin doğu kıyılarında düşürülen Çin'e ait "casus balonun" aslında casusluk yapmadığını söyledi.

Pazar günü CBS News'e konuşan Milley, "İstihbarat topluluğunun güvenilir değerlendirmesine göre, balon herhangi bir istihbarat toplamıyordu" diye konuştu.

Hawaii üzerindeki hava akımına dikkat çeken Milley, "Bunlar çok şiddetli rüzgarlar ve balonun üzerindeki motor, o irtifada bu rüzgarlara karşı uçamaz" ifadelerini kullandı.

Balonun üzerinde istihbarat toplamak için gerekli sensörler ve vericiler olduğunu belirten ABD'li general, "Bunun, istihbarat toplamadığına ve Çin'e herhangi bir bilgi aktarmadığına emin olduğumuz bir casus balon olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Çin'e ait olduğu daha sonra anlaşılan balon ocakta ilk kez Alaska semalarında görülmüş, ardından yüksek irtifadaki seyrini ABD'nin güneyine doğru sürdürmüştü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'li yetkililer aylar boyunca, şubat başında Güney Carolina'da düşürülen balonun Pekin tarafından istihbarat toplamak için gönderildiğini öne süren açıklamalar yapmıştı.

Nisanda NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, balonun elektronik iletişime müdahale için Amerikan ordusuna ait tesislerin üzerinden geçtiğini ve sonrasında ABD hava sahasını çabuk bir şekilde terk etmek için hızını artırdığını öne sürmüştü.

Olayı "kabul edilemez ve sorumsuzca" olarak tanımlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, o dönem Pekin'e yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Çin yönetimiyse balonun rotasından çıkmış sivil bir hava aracı olduğunu öne sürmüştü.