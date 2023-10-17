ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Yüksek faiz kalıcı olabilir

Yayınlanma: 17.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 07:00

Küresel ekonomik dengeler İsrail-Hamas çatışmasıyla yön değiştirmeye başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen "İsrail-Hamas çatışmasının ciddi ekonomik sonuçları olup olmayacağını söylemek için çok erken" dedi.

Yellen, ABD ekonomisini yüzeysel değerlendirdi ve "ABD ekonomisi iyi bir durumda" ifadesini kullandı.

Yellen enflasyonla mücadele için yüksek tutulan faiz oranlarına ilişkin olarak da "Yüksek faiz oranları kalıcı olabilir, ancak bu kesin değil. İzlediğimiz mali patika konusunda dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.