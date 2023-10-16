Son Dakika... Reuters: ABD-İsrail-Mısır Refah Kapısı'nın açılmasında anlaştı

Son dakika gelişmesi... Reuters, ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:09
Son Dakika... Reuters: ABD-İsrail-Mısır Refah Kapısı'nın açılmasında anlaştı
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Mısırlı iki güvenlik kaynağının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Mısır, İsrail ve ABD, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla eş zamanlı olarak TSİ 06.00'dan itibaren Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaştı.

Reuters'ın haberine göre kaynaklar ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin sürenin net olmadığını belirttiler.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği Refah Sınır Kapısı'ndaki durumun 'öngörülemez' olacağını ve geçişin ne kadar süreceğinin 'belirsiz' olduğunu vurguladı. 

Büyükelçi 'kendini yeterince güvende hissedenlerin' sınır kapısına ilerleyebileceğini söyledi.


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