ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan iyimser küresel ekonomi yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:00

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonominin birçok kişinin aylar önce tahmin ettiğinden daha iyi bir yerde olduğunu söylerken, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümünün arifesinde Ukrayna'ya destek çağrılarını yineledi.

Yellen Hindistan'ın Bengaluru kentinde 22-25 Şubat’ta düzenlenen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında basın açıklaması yaptı.

Toplantıda, son ekim toplantısından bu yana küresel ekonomik görünümde gerçekleşen değişikliler vurgulandı.

Janet Yellen “Karşılaştığımız zorluklar gerçek ve gelecek her zaman belirsiz. Ancak sonbaharda toplanmamızdan bu yana görünüm iyileşti" dedi.

Yellen manşet enflasyonun son birkaç ayda ılımlılaştığı ve işgücü piyasasının güçlü kaldığı dirençli bir ABD ekonomisine işaret etti.

Küresel cephede ise tüm dünyada “makroekonomik sıkılaşmanın etkilerine” karşı dikkatli olmanın öneminin altını çizdi. Yellen, dünya çapında manşet enflasyonun düştüğüne dair işaretler kaydetti, ancak "yapılacak daha çok iş olduğunu" vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümünden bir gün önce konuşan Yellen, ABD yönetiminin Rus saldırganlığı ve füze saldırılarıyla mücadele eden Doğu Avrupa ülkesine milyarlarca dolar yardım göndermeye hazır olduğunu da yineledi.

Yellen, "Rusya'ya maddi destek sağlamanın ya da yaptırımlardan kaçınmanın bizim için çok ciddi bir endişe kaynağı olacağını açıkça belirttik" dedi.