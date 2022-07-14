Janet Yellen:' ABD enflasyonu kabul edilemez derecede yüksek'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu aktardı. Biden hükümetinin önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu açıkladı.
Yellen Endonezya’daki G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yellen bugünkü en büyük zorluğun Rusya olduğunu belirtirken savaşın negatif etkilerinin özellikle yüksek enerji fiyatları ve gıda güvenliği açısından tüm dünyada hissedildiğini söyledi.
Bloomberh HT'de yer alan habere göre, Yellen savaşın ekonomik ve insani sonuçlarının uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti, Rusya’nın G20 toplantısında yeri olmadığını belirtti.
Yellen ayrıca ABD’de enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Joe Biden hükümeti için enflasyonu düşürmenin birinci öncelik olduğunu ifade etti. Yellen ayrıca hükümetin Fed’in fiyatları kontrol altına almak için attığı adımları desteklediğinin altını çizdi.
Video Haberler
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!