Janet Yellen:' ABD enflasyonu kabul edilemez derecede yüksek'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:58

Yellen Endonezya’daki G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yellen bugünkü en büyük zorluğun Rusya olduğunu belirtirken savaşın negatif etkilerinin özellikle yüksek enerji fiyatları ve gıda güvenliği açısından tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Bloomberh HT'de yer alan habere göre, Yellen savaşın ekonomik ve insani sonuçlarının uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti, Rusya’nın G20 toplantısında yeri olmadığını belirtti.

Yellen ayrıca ABD’de enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Joe Biden hükümeti için enflasyonu düşürmenin birinci öncelik olduğunu ifade etti. Yellen ayrıca hükümetin Fed’in fiyatları kontrol altına almak için attığı adımları desteklediğinin altını çizdi.