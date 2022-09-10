ABD Hazine Bakanlığından Rus petrolüne tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz
Özel sektörün tavan fiyat uygulamasına uymak için atması gereken adımlar ile kaçakçılığın tespitine ilişkin rehberliğin sunulduğu kılavuzda, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceği ifade edildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz yayımladı.
Kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus ham petrolünün alıcıları ve satıcıları tarafından sağlanan yanlış fiyatlandırma bilgilerinden sorumlu tutulmayacağı belirtildi.
Tavan fiyat uygulamasına katılan hükümetlerin uygulamanın yürütülmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşacağına işaret edilen kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin kayıtları 5 yıl boyunca saklaması gerektiği bildirildi.
Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.
TAVAN FİYATIN BELİRLENMESİ SÜRECEK
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.
ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.
G7 maliye bakanlarının ortak açıklamasında, tavan fiyat seviyesinin "bir dizi teknik girdiye dayalı olarak" daha sonra belirleneceği kaydedilmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.
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