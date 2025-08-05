ABD-Hindistan arasında yeni ticaret krizi: 'Kaç kişinin öldürüldüğünü umursamıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımına devam etmesini eleştirerek, bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerinin artırılacağını duyurdu. Trump’ın açıklamaları, Yeni Delhi yönetimi tarafından “haksız” bulunarak tepkiyle karşılandı. Hindistan hükümeti, ekonomik çıkarlarını koruyacağını vurgularken, ABD ile yaşanan ticari gerilim derinleşti.

'HİNDİSTAN RUS PETROLÜNDEN KÂR EDİYOR'

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hindistan sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, satın aldığı petrolün çoğunu da açık pazarda büyük kârlar elde etmek için satıyor. Ukrayna'da Rus savaş makinesi tarafından kaç kişinin öldürüldüğünü umursamıyorlar" dedi. Ardından, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım" ifadelerini kullandı.

ULUSAL ÇIKARLAR KORUNACAK

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkenin "Ulusal çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını" belirterek, Trump’ın açıklamalarını kabul etmediklerini duyurdu. "Hindistan'ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır" sözleriyle tepki gösterdi.

YENİ YAPTIRIMLAR SİNYALİ VERİLDİ

Trump, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için adım atmaması durumunda cuma gününden itibaren hem Rusya’ya hem de Rus enerji ürünlerini satın alan ülkelere yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Ancak Rusya lideri Vladimir Putin'in geri adım atacağına dair bir işaret görülmedi. Reuters’a konuşan iki Hint hükümet kaynağı, Trump’ın çıkışına rağmen Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı sürdüreceğini söyledi.

YENİ DELHİ RUSYA’YA YAKIN DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 başından bu yana Hindistan, Batı’nın Moskova ile ilişkileri kesme çağrısına karşı direnç gösteriyor. Yeni Delhi, Rusya ile olan tarihi bağlarını ve enerji ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bu baskılara karşı koyuyor.

TRUMP’TAN TEMMUZDA VERGİ ARTIŞI KARARI

Trump, temmuz ayında Hindistan'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı. ABD’li yetkililer ise bu kararın ardında jeopolitik nedenlerin olduğunu dile getiriyor.

BRICS GERİLİMİNDE HİNDİSTAN HEDEFTE

Öte yandan Trump, BRICS ülkelerini ABD karşıtı bir blok olarak tanımlayarak Hindistan’ı da bu bağlamda eleştirdi. BRICS ülkeleri ise bu suçlamayı reddederek grubun gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını savunduğunu savundu.

HİNDİSTAN RUS PETROLÜNDE ZİRVEDE

Hindistan, Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol ithalatında başı çekiyor. Reuters’ın ulaştığı verilere göre Hindistan, yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 1,75 milyon varil Rus petrolü ithal etti. Hükümet sözcüsü, bu alımların küresel piyasa koşullarının zorunlu bir sonucu olduğunu belirtti. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Rusya ile sürdürdüğü ticari ilişkileri de örnek göstererek çifte standarda dikkat çekti.

RAFINERİLER BAZI ALIMLARI DURDURDU POLİTİKA DEĞİŞMEDİ

Trump’ın açıklamaları sonrası bazı Hint rafinerilerinin Rusya’dan petrol alımını durdurduğu bildirildi. Ancak hükümet yetkilileri politika değişikliği olmadığını ifade etti. Ülkenin en büyük rafinerisi olan Indian Oil Corp’un ABD, Kanada ve Ortadoğu'dan 7 milyon varil petrol satın aldığı bilgisi de Reuters kaynakları tarafından doğrulandı.

TRUMP’IN ATEŞKES ÇIKIŞINA DA TEPKİ VAR

Öte yandan Hindistan, Trump’ın daha önce Hindistan-Pakistan arasındaki ateşkesi kendine mal etmesine de tepki gösteriyor. Uzmanlara göre, Trump yönetiminin tutarsız tavırları Hindistan için önemli bir belirsizlik kaynağı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Richard Rossow, “Hindistan, Trump'ın Rusya politikalarındaki yönünü öngöremediği için zorluk yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.