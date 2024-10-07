ABD hisse senedi piyasalarında sarsıntı! Faiz indirimi ve jeopolitik gerilimler etkili

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:46

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:46

ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri yatırımcıların Federal Rezerv'in bu yılki faiz indirimlerine yönelik beklentilerini yeniden gözden geçirmesi ve artan jeopolitik gerilimler ile önemli enflasyon verilerinin etkisiyle düştü.

CME'nin FedWatch aracı, yatırımcıların kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 85'in üzerinde fiyatladığını gösterdi. Cuma günü açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam raporu, ekonominin altı ay içinde en fazla istihdamı sağladığını ortaya koydu. Wall Street'in korku göstergesi Cboe Volatilite Endeksi 21.17 seviyesine çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Hazine tahvillerinin getirileri de yükseldi; 10 yıllık tahvillerin getirisi yüzde 4'ü aştı.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Brown Brothers Harriman analistleri, ABD Doları ve Hazine getirilerinin birkaç haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştığını belirtti. Getirilerdeki artış, faiz oranına duyarlı mega büyüme hisselerini olumsuz etkiledi. Nvidia yüzde 0,8, Alphabet yüzde 0,5 ve Microsoft yüzde 0,3 geriledi. Apple ise Jefferies'in hisse senedine "tut" notu vermesi sonrası yüzde 1,2 düştü.

Sabah saatlerinde, S&P 500 E-minis 30,75 puan (yüzde 0,53), Nasdaq 100 E-minis 136,5 puan (yüzde 0,67) ve Dow E-minis 193 puan (yüzde 0,46) düştü. Küçük sermayeli Russell 2000 endeksi de yüzde 0,68 geriledi.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilimler de yatırımcıların dikkatini çekti. Hizbullah roketleri, İsrail'in Hayfa kentini vurdu.

Gösterge S&P endeksi Cuma günü 5.751’in üzerinde kapandı ve Dow Jones Sanayi Endeksi istihdam raporunun ardından rekor bir kapanış yaptı.

Bu hafta, perşembe günü açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi verileri ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar takip edilecek. JP Morgan Chase, Wells Fargo ve BlackRock gibi büyük bankalar 11 Ekim’de raporlarını açıklayacak.