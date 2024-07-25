Yabancılar 124 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta 124,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:48
Yabancılar 124 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 19 temmuz haftasında net 124,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 700 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 12 Temmuz itibarıyla 41 milyar 52 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Temmuz'da 41 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 174 milyon dolardan 12 milyar 292 milyon dolara, ÖST stokları da 423,7 milyon dolardan 410,9 milyon dolara indi.


DİBS haberleri yurt dışı yerleşikleri haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri

İlgili Haberler

Yabancıların tahvil stoku 10 milyar doları aştı

Yabancıların tahvil stoku 10 milyar doları aştı
Yabancıların tahvil stoku 4 yılın zirvesinde!

Yabancıların tahvil stoku 4 yılın zirvesinde!
Yabancılardan Türk Lirası tavsiyesi: 'Şimdi ya da asla'

Yabancılardan Türk Lirası tavsiyesi: 'Şimdi ya da asla'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler