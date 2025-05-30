ABD ile Çin arasında ticaret krizi yeniden gündemde: Tarife görüşmeleri çıkmaza girdi!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin Çin ile yürüttüğü tarife müzakerelerinin şu anda tıkandığını ancak iki ülke lideri arasında eninde sonunda bir telefon görüşmesi yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

LİDERLER ARASINDA YAKIN TEMAS BEKLENTİSİ

Fox News'e konuşan Bakan Bessent, müzakerelerin mevcut durumunu değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yakın zamanda bir temas kurulabileceğini vurgulayan Bessent, "Görüşmelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda her iki liderin de birbirini tartması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bessent ayrıca, birkaç hafta içinde Çin ile daha fazla görüşme yapılacağına inandığını belirtti. Trump ile Şi arasındaki ilişkinin olumlu olduğunu aktaran Bakan, "ABD Başkanı önceliklerini açıkladığında Çin'in masaya oturacağından eminim." ifadelerini kullandı.

TARİFE RESTLEŞMESİ VE SON GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Çin'in de aralarında bulunduğu bazı ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirmişti. Çin ise bu karara misilleme yaparak ABD’ye yönelik gümrük tarifelerini artırmıştı.

İki ülke arasındaki bu karşılıklı adımlar, tarifelerin sert biçimde yükselmesine yol açtı. ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’e kadar çıkarırken; Çin, ABD ürünlerine yüzde 125 oranında tarife uygulamaya başladı. Diğer ülkelere getirilen ek vergiler ertelenmiş olsa da Çin’e yönelik tarifeler yürürlüğe girdi.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ VE 90 GÜNLÜK ANLAŞMA

Tırmanan gerilim sonrası ABD’li ve Çinli yetkililer, 10-11 mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmelerde taraflar, uygulanan tarifelerin 90 gün süreyle düşürülmesi konusunda uzlaştı.

Alınan karar doğrultusunda 14 mayıstan itibaren ABD, Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken; Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürdü.