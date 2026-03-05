ABD'li bankadan gümüş için 'iki yönlü' senaryo: Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?

Küresel piyasalarda son dönemde yükseliş gösteren gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde. Morgan Stanley, yayımladığı analizde gümüş fiyatları için kritik seviyeleri ve olası senaryoları paylaştı.

KRİTİK DİRENÇLER VE OLASI SENARYOLAR

Morgan Stanley analizine göre gümüş fiyatlarında 95 dolar seviyesi önemli bir eşik oluşturuyor. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada güçlü bir momentum oluşabileceği ve fiyatların 110–120 dolar bandına doğru hareket edebileceği vurgulanıyor.

Analistler, yukarı yönlü hareketin hız kazanması için 95 dolar ve ardından 110 dolar seviyelerinin kırılmasının gerektiğini belirtiyor. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda gümüş fiyatlarında daha güçlü bir ralli görülebileceği ve 120 doların üzerinin gündeme gelebileceği aktarılıyor. Uzun vadede yükseliş trendi devam ederse fiyatların 130 dolar ve üzerine ulaşabileceği de değerlendiriliyor.

OLABİLECEK DÜŞÜŞ SENARYOSU

Morgan Stanley, yükseliş senaryosunun yanı sıra olası düşüş riskine de dikkat çekti. Analistler, gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerde tutunamaması halinde 84 dolar bölgesinin kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda fiyatların 70 dolar bandına doğru inebileceği ve kısa vadede daha derin bir düzeltmenin görülebileceği ifade ediliyor.