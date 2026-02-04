ABD'li bankalardan Türk ekonomisi analizi: Enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı enflasyon verilerinin ardından ABD’li bankalar Citi ve JPMorgan, Türkiye’deki enflasyon gelişmelerine ilişkin ayrı ayrı raporlar kaleme aldı.

Resmi verilere göre ocak ayında aylık enflasyon, bir önceki ay yüzde 0,9 seviyesindeyken yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 30,9’dan yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.

Uluslararası finans kuruluşlarının yayımladığı notlarda, Türkiye’ye ilişkin enflasyon ve para politikası beklentilerinin güncellendiği görülürken, raporlar dezenflasyon sürecine yönelik temkinli bir tabloya işaret etti.

JPMORGAN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 23’ten yüzde 24’e yükselttiğini açıkladı. JPMorgan’ın değerlendirmesi, kurumun Avrupa Ekonomik Araştırmalar biriminde görev yapan ekonomist Fatih Akçelik tarafından kaleme alındı.

Akçelik, risklerin yukarı yönlü olduğunu vurgularken, ocak ayında aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde özellikle gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti.

Buna karşın JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine kademeli şekilde devam edeceği öngörüsünü korudu. Banka, Merkez Bankası’nın kalan Para Politikası Kurulu toplantılarının her birinde 100 baz puanlık indirim yapmasını ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 30 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı.

DEZENFLASYON SÜRECİ “ZORLU” İLERLEYEBİLİR

Citigroup ekonomistleri, ocak ayı enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinin “zorlu” ilerleyeceğini teyit ettiğini ifade etti.

İlker Domaç ve Gültekin Işıklar imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, TCMB’nin 2026 yılı için yüzde 16 seviyesinde ara hedef açıklamasına karşın, sektörel enflasyon beklentilerinin sürecin resmi projeksiyonlara kıyasla daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiği belirtildi.

Citi’ye göre, enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanması yalnızca kur istikrarıyla mümkün olmayabilir. Hizmet fiyatlarındaki katılık, gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskler ve baz etkisi öne çıkan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Banka, yıllık enflasyonun yıl sonunda yüzde 24 seviyesine gerilemesini beklemekle birlikte, risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.