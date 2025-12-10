ABD’li dev bankadan Türkiye raporu: 2026 yılında neler olacak?

Türkiye tüketici sektöründe 2025 boyunca yaşanan zorlukların ardından 2026 yılına yönelik beklentilerde kademeli bir iyileşme öne çıkıyor. JPMorgan, maliyet enflasyonundaki daha ılımlı seyir ve baz etkilerinin şirket kârlılıklarını destekleyeceğini belirtti. Bankanın yayımladığı “Türkiye Tüketici Sektörü 2026 Görünümü” raporunda, sektör genelinde yeniden toparlanma sinyallerinin güçlendiği ifade edildi.

2025 YILINDA CİROLAR VE MARJLAR BASKI ALTINDAYDI

JPMorgan analistleri Hanzade Kılıçkıran ve Siddhant Sahoo’nun hazırladığı raporda, 2025’in tüketici odaklı şirketler açısından yavaşlayan ciro artışları ve marj baskıları nedeniyle zor bir yıl olduğu aktarıldı. Zayıflayan tüketici güveni ve artan kampanyalı satışların reel kârlarda yaklaşık yüzde 20’lik düşüşe yol açtığına dikkat çekildi.

ENFLASYON YAVAŞ ŞEKİLDE DÜŞECEK

Raporda, 2026’ya ilişkin ekonomik görünümün kademeli şekilde iyileşeceği ancak hanehalkı kırılganlığının sürdüğü belirtildi. Buna rağmen kârlılık tarafındaki toparlanmanın daha makul maliyet enflasyonu ve olumlu baz etkilerinin desteğiyle güçleneceği vurgulandı.

JPMorgan’ın makro ekibi, Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 4,4 büyüme beklentisini korurken büyüme hızının özellikle yılın ikinci yarısında artacağı öngörüldü. Enflasyonda ise yavaş da olsa kademeli bir düşüş beklendiği açıklandı.